Олимпийская сборная Украины по футболу в драматичном матче впервые в истории стала чемпионами турнира во Франции. Видео

Олимпийская сборная Украины по футболу, собранная из игроков не старше 23 лет, выиграла международный турнир Tournoi Maurice Revello, в котором участвовала впервые в истории. В финале подопечные Руслана Ротаня победили в серии пенальти команду Кот-д'Ивуара (5:4). Основное время завершилось со счетом 2:2.

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Изначально все складывалось достаточно легко складывалось для сборной Украины. Уже на 7-й минуте Денис Шостак открыл счет, а на 31-й минуте Максим Хлань увеличил преимущество "желто-синих".

Однако за 15 секунд до конца первого тайма украинцы после после ошибки Владимира Селюка пропустили от Патрика Уотро. Он же забил второй ивуарийцев на 59-й минуте.

Оставшееся основное время доминировали африканцы и имели несколько реальных шансов забить гол, но уверенно играл наш голкипер. Кирилл Фесюн проявил себя великолепно и в серии 11-метровых, отбив решающий удар.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня олимпийская сборная Украины по футбол во 2-м туре разгромила молодежную сборной Италии со счетом 4:0.

Для справки: Турнир Мориса Ревелло – международный футбольный турнир, проходящий во французском регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег, в котором принимают участие молодежные команды в возрасте до 20 лет. С 2008 года в турнире принимают участие Олимпийские сборные команды.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила у оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии, которой оказался Ирак.

Именно с Ираком сборная Украины проведет свой первый исторический матч на Олимпийских играх. Встреча состоится 24 июля в Лионе и начнется в 20:00 по киевскому времени.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина.