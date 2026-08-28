Титулованная соперница Магучих с национальным рекордом сенсационно победила украинскую чемпионку на Бриллиантовой лиге. Видео

Черногорская прыгунья в высоту Мария Вукович стала одной из главных героинь этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Повторив национальный рекорд страны, она впервые в сезоне опередила Ярославу Магучих и поднялась на пьедестал.

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Соревнования в Швейцарии принесли сенсационную развязку в женских прыжках в высоту. Вукович преодолела 1,98 м с третьей попытки и повторила высшее достижение Черногории. Эту высоту также взяли австралийка Никола Олислагерс и украинка Ирина Геращенко.

Магучих после одной неудачной попытки на 1,98 м перенесла оставшиеся прыжки на следующую высоту, однако планка на отметке 2,00 м ей не покорилась. В результате олимпийская чемпионка завершила турнир на четвертой позиции.

Вукович также не смогла взять 2,00 м, но благодаря более удачной серии предыдущих прыжков оказалась выше Магучих в итоговом протоколе и завоевала "бронзу". Победу на этапе одержала Олислагерс с результатом 2,02 м, а Геращенко стала обладательницей "серебра", преодолев 2,00 м.

Для 33-летней черногорки этот результат стал одним из лучших в карьере. Еще неделю назад на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии она заняла лишь шестое место с результатом 1,93 м.

Вукович считается самой титулованной легкоатлеткой в истории Черногории.

Она завоевала "серебро" чемпионата Европы 2022 года в Мюнхене и "бронзу" чемпионата Европы 2026 года в Бирмингеме, а также стала чемпионкой мира среди юниоров в 2010 году.

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