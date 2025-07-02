Теннисистка из Москвы в истерике потребовала выгнать болельщика, который напомнил ей о войне в Украине во время Wimbledon-2025

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева устроила истерику во время матча первого круга Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2025. 30-летняя уроженка Москвы требовала выгнать одного из болельщиков, называя его угрозой безопасности.

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Как информирует New York Times, в первом сете игры с Амандой Анисимовой экс-россиянка пожаловалась судьям на вышке на одного из фанатов. "Выведите его. Я не собираюсь продолжать матч, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие", – заявила в слезах Путинцева.

Выяснилось, что один из зрителей выкрикивал в адрес москвички напоминания о войне в Украине. Именно это стало причиной истерики теннисистки, которая уже попадала в скандалы.

Так, на US Open-2024 Путинцева проявила полное неуважение к девушке, которая подавала ей мячи. Представительница Казахстана после этого была освистана публикой.

А совсем недавно в Бад Хомбурге бывшая россиянка сцепилась с Марией Саккари из Греции, которая после матча сделала замечание сопернице за неподобающее поведение во время рукопожатия. В ответ Путинцева просто послала коллегу, что едва не переросло в драку.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Даяна Ястремская сотворила грандиозную сенсацию на Wimbledon-2025, выбив с турнира вторую ракетку мира Коко Гауфф.

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