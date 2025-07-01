Теннисистка из Москвы устроила скандал на Wimbledon: поставила ультиматум, расплакалась и в итоге проиграла 0:6, 0:6

Российская теннисистка Юлия Путинцева (№33 WTA) устроила скандал во время матча первого круга Wimbledon против американки Аманды Анисимовой. В разгар встречи спортсменка, выступающая с 2012 года за Казахстан, потребовала удалить с трибун зрителя, заявив, что он "опасен" и "может иметь при себе нож", пишет BBC.

Видео дня

При счёте 0:3 в первом сете Путинцева обратилась к судье: "Выведите его. Я не собираюсь продолжать матч, пока он не уйдёт. Эти люди опасны, они сумасшедшие", — заявила в слезах 30-летняя уроженка Москвы она, указывая на болельщика в зелёной одежде. Теннисистка настаивала на немедленных действиях охраны и прямо предположила, что у мужчины может быть оружие: "Уберите его, вдруг у него нож".

Судья спустился на корт и переговорил с тремя сотрудниками службы безопасности. Представители Всеанглийского клуба позже подтвердили, что после жалобы судья уведомил охрану, и "инцидент был урегулирован".

Юлия выглядела подавленной и эмоциональной в ходе оставшейся части матча. В итоге она проиграла всухую — 0:6, 0:6 за 45 минут, не сумев взять ни одного гейма и отказавшись от комментариев после встречи.

Соперница россиянки, Аманда Анисимова, в интервью BBC подтвердила, что зритель действительно что-то выкрикивал, когда Путинцева готовилась к подаче, но выразила уверенность в действиях охраны: "Я уверена, что мы были в безопасности".

Исполнительный директор турнира Салли Болтон заверила, что организаторы принимают все необходимые меры для обеспечения спокойствия игроков на кортах.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Путинцева, отметилась позорным поведением во время матча Открытого чемпионата США и была освистана трибунами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!