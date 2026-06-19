Такого не было никогда: в матче ЧМ-2026 установили уникальный рекорд

Сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины вошли в историю чемпионатов мира, выдав фантастическую 20-минутку в концовке очного противостояния на мундиале-2026. Европейцы более часа игры не радовали болельщиков забитыми мячами, однако затем устроили настоящий голепад, в котором сильнее были "нати" – 4:1.

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Как информирует на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, поединок стал первым на первенствах планеты, где все пять голов были забиты после 70-й минуты. Швейцарцы открыли счет на 74-й минуте, а последний забитый мяч был оформлен ими же на седьмой добавленной к игровому времени второго тайма.

Для Швейцарии этот триумф стал важнейшим шагом на пути к плей-офф. После матчей второго тура "нати" возглавили турнирную таблицу вместе с Канадой, которая в свою очередь уничтожила Катар с хоккейным счетом 6:0.

Теперь в заключительный игровой день лидеры квартета сыграют друг с другом. Ничья в противостоянии гарантирует соперникам место в 1/16 финала.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу 2026 года уже определился первый участник плей-офф.

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