5 голов за 20 минут. Матч ЧМ-2026 закончился уникальным разгромом. Видео

Сборная Швейцарии одержала крупную победу над Боснией и Герцеговиной в матче чемпионата мира 2026 года, хотя до 74-й минуты на табло сохранялись нули. Лишь в заключительной четверти встречи команда Мурата Якина сумела вскрыть оборону соперника и в итоге разгромила боснийцев со счетом 4:1. При этом четыре из пяти мячей были забиты футболистами, вышедшими со скамейки запасных.

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Первый тайм прошел при заметном территориальном преимуществе швейцарцев, которые владели мячом более 70 процентов времени, однако создать по-настоящему опасные моменты долго не удавалось. Дэн Ндойе и Бреэль Эмболо несколько раз угрожали воротам Николы Василя, но голкипер боснийцев действовал надежно. Гости отвечали редкими выпадами, самым опасным из которых стал дальний удар Амара Дедича, с которым справился Грегор Кобель.

После перерыва рисунок игры практически не изменился. Швейцария продолжала контролировать мяч, а Босния и Герцеговина искала свои шансы на контратаках. На 69-й минуте Дедич вновь оказался близок к успеху, однако Кобель спас свою команду после мощного удара.

Перелом наступил после тройной замены Якина на 71-й минуте. На поле появились Рубен Варгас, Джибриль Соу и Йоан Манзамби, и именно эти перестановки полностью изменили ход встречи.

На 74-й минуте Манзамби первым успел на добивание в штрафной и открыл счет.

Спустя шесть минут положение боснийцев осложнилось удалением Тарика Мухаремовича, который получил прямую красную карточку за грубое нарушение.

Получив численное преимущество, швейцарцы быстро дожали соперника. На 84-й минуте Эмболо вывел Варгаса на ударную позицию, и тот удвоил преимущество своей команды.

Уже в компенсированное время Манзамби организовал еще одну результативную атаку, ассистировав себе в статистике через передачу Варгаса на 3:0.

Боснийцы сумели избежать "сухого" поражения на 93-й минуте. Вышедший на замену Эрмин Махмич красивым ударом под перекладину сократил отставание.

Однако последнее слово осталось за Швейцарией. На 97-й минуте после фола Амара Мемича был назначен пенальти, который уверенно реализовал капитан команды Гранит Джака, установив окончательный счет – 4:1.

Эта победа позволила швейцарцам набрать 10 очков и закрепиться на втором месте в группе A. В следующем туре Швейцария сыграет с лидером группы Германией, а Босния и Герцеговина встретится со сборной Коста-Рики.

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