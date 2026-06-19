Впервые в истории: матч ЧМ-2026 завершился со счетом 6:0. Видео

Сборная Канады по футболу одержала свою первую историческую победу на чемпионатах мира. На домашнем первенстве планеты 2026 года "кленовые листья", в активе которых была лишь одна ничья в семи матчах мундиалей, разнесли представителей Катара с хоккейным счетом 6:0.

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Героем встречи стал форвард туринского "Ювентуса" Джонатан Дэвид, который оформил хет-трик и сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси в таблице лучших бомбардиров ЧМ-2026. Также в составе хозяев отличились форвард испанской "Мальорки" Кайл Ларин, полузащитник бельгийского "Андерлехта" Натан Салиба, а еще один мяч в собственные ворота отправил хавбек катарцев Мохаммед Манаи.

При этом стоит отметить, что Катар получил две красные карточки на 33-й и 53-й минутах. Эта победа позволила канадцам набрать четыре очка и возглавить группу В вместе со Швейцарией, которая в матче с пятью голами за 20 минут разгромила Боснию и Герцеговину.

В то же время победу для североамериканцев омрачила тяжелая травма полузащитника Исмаэля Коне. В начале второго тайма после фола соперника он получил перелом ноги.

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