Такого еще не было: в украинском футболе произошло уникальное событие

Впервые в истории украинского футбола путем жеребьевки были определены арбитры поединков Кубка Украины. В столичной Доме футбола была проведена соответствующая процедура, которая выбрала судей для матчей полуфинальной стадии второго по значимости национального турнира.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Рефери определили для противостояний донецкого "Шахтера" и одесского "Черноморца", житомирского "Полесья" и полтавской "Ворсклы". По итогам жеребьевки, первый матч будет обслуживать бригада арбитров Виктора Копиевского, а второй – Максима Козыряцкого.

1/2 финала Кубка Украины-2023/2024

03.04.2024

"Шахтер" – "Черноморец". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр – Копиевский В.В. (Кропивницкий), ассистенты арбитра – Корнийко А.С. (Миргород), Трехлиб Я.М. (Днепр), четвертый арбитр – Коваленко А.А. (Полтава), наблюдатель арбитража – Шандор А.А. (Львов). Арбитр ВАА – Деревинский А.А. (Хмельницкий), ассистент ВАА – Ермоленко Р.М. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Можаровский Ю.А. (Львов). Делегат УАФ – Супрунюк А.Л. (Луцк).

04.04.2024

"Полесье" - "Ворскла". Житомир. Центральный стадион. 18:00. Арбитр – Козыряцкий М.С. (Запорожье), ассистенты арбитра – Высоцкий В.А. (Запорожье), Марченко Д.Г. (Чернигов), четвертый арбитр – Романов В.М. (Днепр), наблюдатель арбитража – Плужник А.А. (Харьков). Арбитр ВАА – Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистент ВАА – Володин В.В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Дердо В.Г. (Черноморск). Делегат УАФ – Таран А.М. (Киевская область).

Как сообщал OBOZ.UA, президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выход сборной Украины на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

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