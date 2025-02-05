'Такое впервые'. Новая позиция УЕФА по России спровоцировала бурную реакцию в РФ

Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал перспективу снятия санкций с российских команд. Алаев сослался на выступление Зорана Лаковича, который заявил, что надеется на возвращение российских клубов и сборных в 2025 году.

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По словам российского чиновника, один из высокопоставленных лиц УЕФА впервые допустил такую возможность.

"Один из главных руководителей УЕФА со сцены впервые дал ориентир в своей речи. Раньше я такого не слышал. Функционеры такого уровня тщательно подбирают слова, поэтому, возможно, это не случайно", – отметил Алаев в интервью "Матч ТВ".

При этом он признался, что не стал уточнять детали у Лаковича, но само заявление УЕФА вселило в него надежду на скорые изменения.

Напомним, что несколько дней директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что Россия должна вернуться в "европейскую спортивную семью" и назвал сроки.

Выступая на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС), Лакович подчеркнул, что российский футбол всегда пользовался уважением в Европе благодаря своей истории, выдающимся игрокам и тренерам, а также труду множества специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA, национальная сборная России не примет участия в европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Таким образом ФИФА продлило санкции, наложенные на страну из-за ее военной агрессии против Украины. Решение об отстранении России от всех международных футбольных соревнований было принято ФИФА и УЕФА еще в феврале 2022 года.

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