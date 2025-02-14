'Он в ярости': названа реальная причина, почему Фьюри завершил карьеру после поражений от Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон ФЬюри (34-2-1, 24 КО) решил завершить карьеру после двух поражений от Александра Усика (23-0, 14 КО). По итогам противостояния с украинцем, Цыганский король, как называют британцам понял, что прошел свою лучшую форму, и это вынудило его уйти.

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Такую версию в интервью Action Network заявил бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч, пишет портал givemesport.com. Британец отметил, что общался с представителями команды Фьюри, которые рассказали ему о состоянии боксера после боев 2024 года с Усиком.

"Он ушел на пенсию, потому что в глубине души знает, что, вероятно, уже прошел свои лучшие годы и проиграл два боя Александру Усику. Лично я лично знаю, что он просто в ярости. Я говорил с человеком, близким к его команде, и он действительно расстроен и злой из-за того, что проиграл матч-реванш, но он действительно его проиграл. И проиграл честно и справедливо", – сказал Фроч.

Напомним, что в минувшем году украинец дважды побил британца. В мае наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей, а декабрьском реванше добыл победу единогласным решением.

После второго поединка Фьюри объявил о завершении карьеры. Комментируя это решение британца, Усик отметил, что не верит в его окончательность.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Тайсон Фьюри готовится сделать "несколько серьезных заявлений" после завершения карьеры. Кроме того, в команде Александра Усика назвали глупцами критиков британского боксера.

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