Связано с украинцами: в чемпионате Испании по футболу произошло редкое событие

Футболисты сборной Украины Владислав Ванат и Виктор Цыганков стали авторами голов в матче чемпионата Испании, в котором "Жирона" сыграла на выезде в ничью с "Алавесом". Матч проходил в рамах 25-го тура Ла Лиги и завершился голевой ничьей 2:2.

Хозяева открыли счет уже на пятой минуте, однако затем в середине каждого из таймов отличились два украинца. Владислав после подачи углового замкнул дальнюю штангу, а Виктор воспользовался разрезающим пасом партнера и реализовал выход один на один. "Алавес" перед самым финальным свистком сумел забить и уйти от поражения.

Как подсчитал портал Sport.ua, это был пятый случай в истории испанского первенства, когда одновременно два наших соотечественника отличились голами в составе "Жироны" в одном поединке.

2023: "Осасуна" – "Жирона" – 2:4 (Артем Довбик, Виктор Цыганков)

2024: "Жирона" – "Севилья" – 5:1 (Артем Довбик (хет-трик), Виктор Цыганков)

2024: "Жирона" – "Гранада" – 7:0 (Виктор Цыганков (дубль), Артем Довбик (хет-трик))

2026: "Мальорка" – "Жирона" – 1:2 (Виктор Цыганков, Владислав Ванат)

2026: "Алавес" – "Жирона" – 2:2 (Владислав Ванат, Виктор Цыганков)

Отметим, что после этой ничьи "Жирона" осталась на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 30 набранных очков.

