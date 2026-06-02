УкраїнськаУКР
русскийРУС
Владимир Багненко
Владимир Багненко
Психолог в госпитале. Блогер. Писатель

Блог | Как поддержать себя после обстрелов: восемь важных шагов

Иллюстративное фото. Женщина с чашкой напитка
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Что делать и как позаботиться о себе после опасной ночи. 8 важных шагов.

Недоброе утро. Более 50 пострадавших.

Мы с женой спускались в укрытие, были всю ночь и не спали. Чувствую себя как побитая собака, но живая побитая собака.

Далее текст на языке оригинала.

Цей пост – про те, що варто робити. Доповнив 7-м і 8-м пунктом, що теж важливо

Даю дуже базові речі, які можуть підтримати вас після ночі обстрілів, коли небезпека була дуже поруч.

Це 8 принципів, які вас підтримають. (Я доповнив ще 2 після цієї ночі)

1. Переконатися в безпеці "тут-і-зараз"

Навіть якщо небезпека минула, нервова система ще цього не "знає".

Подивіться навколо і назвіть 5 реальних ознак безпеки

— світло дня

— тиша / звичні звуки

— міцні стіни

— поруч близькі

— зв’язок працює

  • Вголос або подумки:

"Зараз я у відносній безпеці"

Це запускає гальмування тривожної реакції.

2. Вода + тепло

Фізіологічна стабілізація – це база.

  • Випийте склянку теплої води або чаю
  • Якщо є можливість — теплий душ або ковдра
  • Уникайте алкоголю "для заспокоєння" — він погіршує відновлення

3. Нормалізувати стан через контакт

Не залишайтесь наодинці, якщо є можливість.

  • Коротка розмова з близькою людиною
  • Фрази без аналізу:
  • "Було страшно"
  • "Я зараз відходжу"
  • "Добре, що ми живі"

Це соціальне заземлення, це дає ресурс і підтримку.

4. Не змушувати себе бути продуктивним

У перші 24 години після гострого стресу:

  • не вимагайте від себе "зібратись"
  • не приймайте важливих рішень
  • не перевантажуйтесь новинами

Мінімум завдань:

  • поїсти
  • подбати про близьких
  • прості рутинні дії

5. Обмежити новини і повторну травматизацію

  • Новини – дозовано або пауза
  • Не передивлятися відео обстрілів
  • Якщо ловите себе на "прокручуванні" — м’яко повертайте увагу в теперішній момент

6. Дати емоціям право бути

Виснаження – це нормально

  • тремтіння
  • сльози
  • злість
  • оніміння

Це все теж абсолютно нормально. Це нормальні реакції на ненормальні обставини.

Дозвольте собі будь-які прояви.

Важливо зрозуміти – вам зараз не потрібно бути таким, як і завжди. Тіло виснажене.

Після ночі небезпеки не потрібно "бути сильним".

Потрібно дати тілу і психіці повернутися з війни в теперішній момент.

7. Дати собі маленькі зрозумілі дії. Відновити контроль.

Коли людина виснажена, великі задачі лише посилюють безсилля.

Краще фокусуватись на простому:

  • застелити ліжко
  • поїсти
  • вийти на повітря
  • зробити одну справу за раз

Маленькі завершені дії повертають відчуття контролю.

Ми з дружиною поїхали на ринок – купили класних фруктів і овочів, знайшли полуницю по 150 грн і по 165 грн. Знайшли абрикоси по 200 грн. Оце знахідка я вам скажу.

8. Не сварити себе за слабкість

Після складної ночі люди часто починають себе критикувати:

"Чому я не можу виконувати прості задачі, як вчора?"

"я знову не справився"

"треба бути сильнішим"

Але психіка не відновлюється через самотиск.

Важливо ставитись до себе так, як до виснаженої людини, а не як до "машини". І дати собі час бути втомленим, виснаженим.

Сигнали, що потрібна додаткова допомога

Звертайтесь по підтримку, якщо:

  • сильна тривога тримається >48 год
  • панічні атаки повторюються
  • є відчуття нереальності, "ніби не я"
  • не вдається спати кілька ночей поспіль

Це не слабкість, а реакція нервової системи.

Зверніться за фаховою допомогою.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
УкраинаЛайфхаки психологииВойна в УкраинеРоссийские обстрелыПсихологияПсихологическая помощь
Фейсбук Владимира Багненко
Редакционная политика