Свитолина с разгромом вышла в финал престижного турнира во Франции, отдав сопернице лишь два гейма

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№18 WTA) уверенно пробилась в финал турнира WTA 250 в Руане, Франция, разгромив румынку Елену Габриелу Русе со счётом 6:0, 6:2. Украинка провела один из самых уверенных матчей сезона, не оставив сопернице ни единого шанса в первом сете.

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С первых минут встречи 30-летняя украинка захватила инициативу, выиграв все шесть геймов подряд за 26 минут. Руис смогла взять лишь пять очков, а украинка трижды реализовала брейк-поинты.

Второй сет начался с неожиданного проигрыша Свитолиной, однако это не повлияло на общий рисунок игры – Элина быстро вернула контроль и снова оформила два брейка, завершив матч за 62 минуты.

По ходу встречи Свитолина уверенно держала подачи, агрессивно действовала на приёме и стабильно набирала очки с первой подачи. В целом она выиграла 68% розыгрышей на своей подаче и реализовала 4 подачи на вылет.

"Большой мотивацией для меня было то, что Гаэль сказал мне в начале турнира, что придет в финал, если я дойду до финала . Поэтому он, вероятно, придется поддержать меня завтра", – сказала после победы украинка.

В финале украинка сыграет с сербкой Ольгой Данилович, которая занимает 39-ю строчку рейтинга WTA. Поединок состоится в воскресенье, 20 апреля. Для Свитолиной это будет первый финал на уровне WTA с января 2024-года и возможность побороться за 18-й титул в карьере.

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