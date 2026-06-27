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Свитолина выложила фото в купальнике и поразила англичан

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,1 т.
Наша теннисистка произвела настоящий фурор
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Восьмая ракетка мира Элина Свитолина оказалась в центре внимания британских медиа перед стартом турнира. Издание The Sun посвятило украинской теннисистке отдельный материал после публикации фотографий с отдыха у моря.

Элина Свитолина

31-летняя Свитолина поделилась в Instagram серией снимков, сделанных во время короткой паузы в подготовке к соревнованиям. Украинка предстала в желто-черном купальнике на борту яхты и во время купания.

Элина Свитолина

Под публикацией спортсменка написала: "Максимально использовала свой трехчасовой отпуск. Возвращаюсь к реальности".

Элина Свитолина

Британский таблоид The Sun вынес фотографии теннисистки в отдельную статью и отметил активную реакцию подписчиков. Издание привело комментарии пользователей, которые называли Свитолину "прекрасной девушкой", "идеальной", "очень красивой" и "потрясающей".

Элина Свитолина на обложке The Sun

Свое выступление на Уимблдоне украинка начнет 30 июня матчем против Дарьи Снигур. Свитолина получила восьмой номер посева на турнире.

В нынешнем сезоне украинская теннисистка дошла до полуфинала Australian Open, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. На Roland Garros Свитолина также показала высокий результат, завершив выступление на стадии четвертьфинала после матча против Марты Костюк.

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Элина Свитолина
Редакционная политика