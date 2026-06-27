Свитолина выложила фото в купальнике и поразила англичан

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина оказалась в центре внимания британских медиа перед стартом турнира. Издание The Sun посвятило украинской теннисистке отдельный материал после публикации фотографий с отдыха у моря.

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31-летняя Свитолина поделилась в Instagram серией снимков, сделанных во время короткой паузы в подготовке к соревнованиям. Украинка предстала в желто-черном купальнике на борту яхты и во время купания.

Под публикацией спортсменка написала: "Максимально использовала свой трехчасовой отпуск. Возвращаюсь к реальности".

Британский таблоид The Sun вынес фотографии теннисистки в отдельную статью и отметил активную реакцию подписчиков. Издание привело комментарии пользователей, которые называли Свитолину "прекрасной девушкой", "идеальной", "очень красивой" и "потрясающей".

Свое выступление на Уимблдоне украинка начнет 30 июня матчем против Дарьи Снигур. Свитолина получила восьмой номер посева на турнире.

В нынешнем сезоне украинская теннисистка дошла до полуфинала Australian Open, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. На Roland Garros Свитолина также показала высокий результат, завершив выступление на стадии четвертьфинала после матча против Марты Костюк.

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