Свитолина с разгромной победы стартовала на Wimbledon-2025, проиграв всего 4 гейма

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина блестяще стартовала на Открытом чемпионате Великобритании – Wimbledon-2025. Наша соотечественница в первом круге турнира уверенно разобралась с 75-й ракеткой мира Анна Бондар из Венгрии в двух партиях – 6:3, 6:1.

Видео дня

Соперницы провели на корте 62 минуты. За это время 30-летняя одесситка дважды подала навылет, реализовала четыре из восьми брейкпоинтов и выиграла 18 активных розыгрышей. В свой пассив Элина записала 13 невынужденных и две двойные ошибок.

Эта победа стала одной из рекордных для Свитолиной на турнире в Лондоне. Крупнее она побеждала лишь дважды – в 2017-м она разбила итальянку Франческу Скьявоне 6:3, 6:0, а в минувшем году не оставила шансов Ван Синьюй из Китая 6:2, 6:1.

За путевку в третий круг украинская теннисистка поспорит с победительницей пары Варвара Грачева (Франция) – Александра Саснович (Беларусь). Уроженку Москвы Свитолина обыгрывала дважды в двух матчах, а вот минчанку Элина обыграла один раз в трех противостояниях.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина показала, в чем будет играть на Wimbledon и произвела настоящий фурор в социальных сетях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!