Свитолина показала, в чем будет играть на Wimbledon, и произвела фурор в сети. Фото
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) раскрыла свой образ для грядущего Wimbledon, и стильное фото в фирменной экипировке Adidas моментально вызвало бурную реакцию в соцсетях. Украинка предстала в эффектном белом комплекте из новой коллекции немецкого бренда, созданной специально к самому престижному травяному турниру сезона.
Adidas презентовал лимитированную линейку London Originals, вдохновленную эстетикой 1970-х — эпохой, когда на кортах блистали Стэн Смит и Билли Джин Кинг.
В образах ощущается отсылка к винтажному теннису: классические воротнички-поло, минимализм и культовое лого-трилистник, которое снова в моде.
Свитолина стала одним из ключевых лиц рекламной кампании — фото с ней появилось на официальной странице Adidas Tennis с подписью: "От корта до подиума. Элина превращает наследие в стиль".
Кроме Элины, в кампейне участвовали и другие звезды тура — чешка Каролина Мухова, грек Стефанос Циципас, колумбийка Камила Осорио и молодой чех Якуб Меншик.
Напомним, Wimbledon стартует 30 июня и продлится до 13 июля. По традиции, все игроки обязаны выступать в белом.
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