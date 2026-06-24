Свитолина после победы над россиянкой снялась с турнира в Германии, отказавшись играть в четвертьфинале. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сыграет в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Гомбурге. Теннисистка приняла решение сняться с соревнований из-за травмы правого бедра, полученной после тяжелого матча против россиянки Людмилы Самсоновой.

Видео дня

Об отказе от продолжения борьбы украинка сообщила 24 июня в своем Instagram. В четвертьфинале Свитолина должна была встретиться с представительницей Китая Ван Синьюй.

"К сожалению, я снимаюсь с четвертьфинального матча здесь, в Бад-Хомбурге. Вчера вечером была тяжелая победа, но она отняла у моего организма немного больше сил, чем я ожидала, поэтому мне нужно несколько дней на восстановление", – сказала Свитолина в видеообращении.

Также украинка пожелала удачи оставшимся участницам турнира и выразила надежду вернуться в Бад-Хомбург в следующем сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Элина, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, провела непростой поединок второго круга против Самсоновой. После поражения в первом сете 31-летняя одесситка сумела переломить ход встречи и победила со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

По ходу матча украинка обращалась за медицинской помощью и брала медицинский тайм-аут. Уже после победы стало известно, что повреждение не позволит ей продолжить выступление на турнире.

Турнир в Германии был последней подготовкой Свитолиной к Уимблдону-2026, который стартует 29 июня. Теперь украинка сосредоточится на восстановлении перед третьим в сезоне турниром Большого шлема.

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