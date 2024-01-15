Впервые в истории: знаменитая украинская теннисистка сотворила грандиозную сенсацию на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно прошла во второй круг первого в сезоне-2024 турнира серии Большого шлема – Australian Open. Наша соотечественница, которая попала в основну сетку, пройдя квалификацию, сенсационно разгромила седьмую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии – 6:1, 6:2.

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Соперницы провели на корте 1 час и 16 минут. За это время Ястремская два раза подала навылет, реализовала 5 из 10 брейкпоинтов а также выиграла 26 активных розыгрыше против пяти у сопернице. В пассиве 23-летней одесситки две двойные и 28 невынужденных ошибок.

Как подсчитала Opta украинка стала первой в истории Australian Open теннисисткой, которая прошла квалификацию, а затем проиграла сопернице из топ-10 мирового рейтинга менее четырех геймов за матч. Во втором круге Даяна сыграет с 39-й ракеткой мира российской француженкой Варварой Грачевой.

Добавим, что победно на турнире стартовали другие украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко. Все они успешно преодолели первый круг. Вылетела с турнира Дарья Снигур.

Как сообщал OBOZ.UA, Даяна Ястремская снялась в прозрачном платье и своей внешностью произвела фурор.

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