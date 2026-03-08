Суперлига GGBET. 'Старый Луцк' завершил второй сезон подряд без домашних побед

Запорожье одержало победу над Старым Луцком со счетом 84:78 в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET.

Видео дня

Первый рывок Запорожье сделало на старте второй четверти, поведя +10, но Старый Луцк быстро отыгрался. Второй рывок в середине третьей четверти для Запорожья оказался более удачным – команда повела +14 перед последней четвертью.

Старый Луцк бросил все усилия, чтобы спастись, но лишь сократил отставание до 6 очков.

У Запорожья дабл-дабл оформил Антон Буц (15 очков, 10 подборов), а самым результативным в команде стал Александр Петренко с 19 очками. У Старого Луцка Семи Рой набрал 21 очко, у Лоренцо Андерсона 20 очков, а Степан Лесик оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Старый Луцк выиграл подборы 54:46, выполнил намного больше бросков – 84 против 66, но показал намного худшую реализацию – 36% против 53% у Запорожья с игры, а также хозяева реализовали лишь 40% штрафных (10/25).

В итоге Старый Луцк завершил второй сезон подряд без домашних побед – последний раз на своей площадке команда выигрывала еще 2 ноября 2023 года, когда обыграла Запорожье 74:70.

Запорожье выиграло 9 матч в сезоне из 22 игр, занимая шестое место, но сохраняя шансы подняться на пятое место.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Старый Луцк — Запорожье 78:84 (13:18, 21:20, 16:26, 28:20)

Старый Луцк: Рой 21 + 7 подборов, Андерсон 20 + 5 подборов, Мур 16 + 6 подборов, Лесик 13 + 10 подборов, Товкач 0 + 6 – старт; Горобченко 6, Дюпин 2 + 6 подборов, Михайлов 0, Тимощук 0

Запорожье: Климанов 4, Мэтьюз 13 + 7 подборов + 5 передач, Ловингс 12 + 8 подборов + 6 передач, Буц 15 + 10 подборов + 4 передач, Петренко 19 + 6 подборов – старт; Величко 11 + 5 подборов, Киктев 10