Суперкомпьютер назвал победителя матча Украина – Бельгия на Евро-2024

Суперкомпьютер компании Opta спрогнозировал поражение сборной Украины от команды Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Поединок состоится в среду, 26 июня, а подопечных Сергея Реброва для гарантированного выхода в плей-офф устроит победа – при остальных результатах будут учитываться дополнительные показатели.

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Встречу принимает стадион "МХП-Арена" в Штутгарте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Машина обработала 10 000 симуляция будущего матча. Лишь 25,4% из них остались за украинскими футболистами. На основании этих данных в 51,1% случаев побеждала команда Бельгии. Еще 23,5% суперкомпьютер отдал в пользу ничейного исхода, который оставит украинцев за бортом 1/8 финала в случае, если в параллельном матче аналогичным образом завершится встреча Румыния – Словакия.

Opta напоминает, что команды еще ни разу не встречались друг с другом. Украинцы проиграли только один поединок из 11, когда встречались с кем-то впервые. А у бельгийцев 22-матчевая беспроигрышная серия в подобных случаях.

Ранее OBOZ.UA обнародовал все расклады, как сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. В то же время в Румынии признали, что могут сыграть договорной матч со Словакией.

Как сообщал OBOZ.UA, один из капитанов сборной Украины Тарас Степаненко эмоционально ответил на вопрос журналистов о завершении карьеры и своем возрасте.

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