Суперкомпьютер 100 000 раз смоделировал финал Испания – Англия и точно показал, кто победит на Евро-2024

Суперкомпьютер BETSiE от Bettingexpert спрогнозировал победителя чемпионата Европы по футболу. Финальный матч Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Машина провела 100 000 модуляций решающий игры континентального первенства, в результате чего в 54,7% победила Испания. Вероятность Англии выиграть свой первый в истории Евро составляет 45.3% Симуляция учитывает ряд различных факторов, таких как ожидаемые голы и ожидаемые результативные передачи.

Шансы на победу в матче в основное время у испанцев составляли 35,44% по сравнению с 32,94% у англичан. Таким образом существует вероятность 31,62%, что в игре будет дополнительное время, пишет The Sun.

Испания трижды в своей истории выигрывала Евро. Первый чемпионат состоялся в 1964 году, а затем они повторили свой успех в 2008 и 2012 годах. Четвертый титул позволит им стать самой успешной нацией в истории соревнований.

Отметим, что этот прогноз совпадает с прогнозом от суперкомпьютера Otpa. Компьютер назвал вероятность победы "фурии рохи" на Евро-2024 – 19.48%. На втором месте идет Англия (18.98%).

Сборная Испании считается фаворитом и букмекеров в предстоящем финальном матче чемпионата Европы 2024 года.

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