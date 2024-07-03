Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Сборная Испании по футболу считается главным фаворитаом в борьбе за золотые медали чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Согласно расчетам суперкомпьютера компании Opta, вероятность победы "фурии рохи" на Евро-2024 составляет 19.48%.

Видео дня

На втором месте идет Англия. После обработки 10 000 симуляций различных вариантов результатов, машина считает, что родоначальники футбола выиграют ЧЕ с вероятностью 18.98%. На третьем месте с показателем 18.1% расположились французы.

Хозяева континентального первенства замыкают плотную четверку с индексом 17.15%.

Остальная четверка четвертьфиналистов (Нидерланды, Португалия, Швейцария, Турция) находятся за пределами вероятности в 10%.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала ЧЕ-2024 Австрия - Турция был забит самый быстрый гол в истории. Отметился турецкий футболист Мерих Демирал, против которого позже УЕФА завел дело.

6 июля в Берлине турки сразятся с Нидерландами за выход в полуфинал.

Остальные пары выглядят следующим образом:

Испания – Германия, Штутгарт, 5 июля, 19:00

Португалия – Франция, Гамбург, 5 июля, 22:00

Англия – Швейцария, Дюссельдорф, 6 июля, 19:00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!