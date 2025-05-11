Судьи устроили 'треш и издевательства' над украинкой, лишив ее медали чемпионата Европы по каратэ. Видео

В украинской каратистки Юлии Палашевскую отобрали бронзовую медаль чемпионата Европы, который с 7 по 11 мая проходил в Ереване. 24-летняя одесситка в утешительном финале сперва победила латвийку Александру Михайлову, однако затем судьи лишили ее заслуженного балла, несмотря на попадание в последние доли секунды схватки.

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"В этом году со мной произошел просто трэш. Я не могу в такое поверить. У меня такое даже в голове не укладывается и долго не будет укладываться, как так можно поступить в медальном поединке", – написала Палашевская у себя в Instagram.

Инцидент произошел после того, как украинка уже отпраздновала победу. Однако через полчаса её вызвали обратно на татами. Сначала результат боя был просто изменён в пользу соперницы.

После нескольких минут видеопросмотра и тишины в зале судьи пришли к выводу, что время на поединок ещё оставалось, и разрешили нашей соотечественнице попытаться отыграться.

Однако добавление 0,6 секунды было скорее формальностью — арбитры и не собирались учитывать её попадание, которое, тем не менее, хорошо видно на стоп-кадре.

Спортсменка назвала происходящее "знущанням над спортсменами" и подчеркнула, что не имеет претензий к сопернице из Латвии, а вопросы вызывает работа судей, особенно при видеопросмотре.

"Це не чесно і так не можна вчиняти з людьми, які кожного дня віддають своє здоровʼя", — написала она. Несмотря на разочарование, украинка пообещала не опускать рук и выступить на следующем международном старте в Марокко уже через две недели.

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