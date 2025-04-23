'Страновая защита' и не только. УЕФА готовит революцию в правилах футбола для Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает "пенальти-революцию" – изменения в правилах футбола, которые коснуться Лиги чемпионов. Нововведения могут заработатьуже с сезона 2025/2026.

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В нынешнем дебютном сезоне реформированной Лиги чемпионов, где участвуют 36 клубов вместо 32 и используется система единой таблицы вместо группового этапа, на подходе полуфиналы. Организация собирает отзывы клубов о новом формате. На основе этих мнений 30 мая в Мюнхене комиссия по клубным турнирам может внести предложения в Исполком УЕФА."

По информации Sport Bild, обсуждаются три ключевых изменения:

1. Пенальти вместо дополнительного времени

Предлагается отменить 30-минутную дополнительную стадию в матчах на вылет, если команды играют вничью. Вместо этого победителя будут определять сразу в серии пенальти. Это должно снизить нагрузку на игроков.

2. Право на домашний матч в ответной игре

Команды, занявшие места в первой восьмерке таблицы после "лиговой фазы" и напрямую прошедшие в 1/8 финала, могут получить дополнительное преимущество: право играть ответный матч дома в 1/4 и 1/2 финала. Сейчас это правило действует только в 1/8.

Пример: В этом сезоне "Арсенал", занявший 3-е место, играл ответный матч 1/4 финала на выезде против "Реала", хотя мадридцы заняли лишь 11-е место и прошли через плей-офф. Англичане все равно победили – 3:0 и 2:1. Тем не менее, это вызвало критику.

3. "Страновая защита"

Сейчас команды из одной страны могут встретиться уже после лиговой фазы – в плей-офф (ПСЖ против "Бреста"), в 1/8 финала ("Бавария" против "Байера", "Реал" против "Атлетико"). В старом формате такие встречи были возможны только с 1/4 финала. Возможно, это ограничение снова введут – в интересах болельщиков и телеканалов.

Текущие полуфиналы:

ПСЖ – Арсенал (29 апреля и 7 мая). Французы, занявшие 15-е место в таблице, получили право сыграть ответный матч дома.

(29 апреля и 7 мая). Французы, занявшие 15-е место в таблице, получили право сыграть ответный матч дома. Интер – Барселона (30 апреля и 6 мая). Хотя "Барса" была выше в таблице (2-е место против 4-го), ответная встреча пройдет в Милане.

УЕФА рассматривает эти предложения как возможную корректировку к новому формату турнира, чтобы сделать его более справедливым и привлекательным.

Как сообщал OBOZ.UA, лондонский "Арсенал" является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Команда из столицы Великобритании получила такой статус после того, как в эффектном стиле выбила из турнира его действующего победителя мадридский "Реал".

Ранее любительский "обзор" матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом" собрал 17 миллионов просмотров.

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