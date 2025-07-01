Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев продемонстрировал характерный для россиян шовинизм и ненависть к другим странам и народам. Депутат Государственной думы присоединился к травле Азербайджана после того, как в Баку были задержаны кремлевские пропагандисты издания "Sputnik Азербайджан".

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В свое Telegram-канале Валуев перепостил пост в котором Азербайджан называется "страной гнилых помидоров". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также согласился с упреками в адрес кавказцев о том, что в их стране нет свободной прессы, что звучит от россиян максимально нелепо.

"Это все после того как в Екатеринбурге накрыли банду азербайджанских киллеров, которые на протяжении многих лет реально убивали людей, под прикрытием ОПГ-диаспоры. Для понимания, в Азербайджане нет независимых СМИ, они либо пишут, что говорит администрации, либо их закрывают. Кроме того, Азербайджан наводнил Россию своими агентами влияния, которые постоянно оправдывают антироссийскую политику страны гнилых помидоров. Сейчас будет тоже самое, вот увидите", – говорится в тексте, повторенном Валуевым.

Накануне 30 июня в филиале российского СМИ были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были задержаны несколько человек. Это произошло на фоне роста напряжения между Баку и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев отметился мерзким поступком, цинично поддержав нелепую травлю со стороны россиян 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника, который отказался пожимать руку сопернику из РФ.

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