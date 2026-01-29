Стоп карьера. Стало известно, что сейчас происходит с Дарьей Белодед

Карьера одной из самых титулованных дзюдоисток Украины Дарьи Белодед в настоящий момент поставлена на паузу. В Федерации дзюдо Украины подчеркивают, что окончательного решения о завершении выступлений нет, а возможное возвращение спортсменки зависит исключительно от ее личной мотивации.

Спортивный директор Федерации дзюдо Украины Виталий Дуброва сообщил, что Белодед временно приостановила выступления, но продолжает оставаться в контакте с федерацией. По его словам, ключевым фактором является желание самой спортсменки снова "так много трудиться" и посвящать спорту максимум времени.

Он отметил, что Белодед является максималисткой и не рассматривает вариант возвращения "просто чтобы вернуться", а готова возобновить карьеру лишь с прицелом на победы на самом высоком уровне. В федерации также подчеркивают, что дело не в финансовых условиях, а исключительно в мотивации, связанной с главной целью, олимпийским "золотом", которого нет в ее коллекции наград.

Единственная награда, которой у нее нет, это олимпийское золото. Ей всего 25 лет, она и сейчас тренируется в дзюдо, поддерживает форму и не закончила со спортом окончательно", – сказал Дуброва в комментарии радио "Чемпион".

Дарья Белодед родилась 10 октября 2000 года в Киеве. Она является воспитанницей украинской школы дзюдо и выступает в легких весовых категориях.

Белодед дважды выигрывала чемпионаты мира, становилась трехкратной чемпионкой Европы, а также завоевала "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио

Свои главные достижения она оформила в очень молодом возрасте, рано выйдя на взрослый международный уровень и быстро став одной из ведущих дзюдоисток мира.

