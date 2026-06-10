Стоит 140 мл евро: назван самый дорогой футболист, который не сыграет на ЧМ-2026

Лидер атак сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия признан самым дорогостоящим футболистом, которые пропустит чемпионат мира 2026. Левый вингер не смог пробиться со своей национальной командой на мундиаль, в отборе к которому Сакартвело добыла только одну победу.

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По подсчетам популярного портал Transfermarkt, трансферная стоимость 25-летнего Кварацхелии составляет 140 миллионов евро. Это наивысший показатель среди всех футболистов, которые по разным причинам не сыграют на полях США, Мексики и Канады нынешним летом.

В десятку вошли также испанец Фермин Лопес, англичанин Коул Палмер, венгр Доминик Собослаи (все – 100 миллионов евро), бразицьцы Эстевао и Жоау Педру, француз Уго Экитике, итальянец Сандро Тонали (все – 80 млн), а также словенец Беньямин Шешко, камерунец Бриан Мбемо и нигериец Виктор Осимхен (все – 75 млн).

Ранее бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский назвал сборную, которая точно провалится на ЧМ-2026. А суперкомпьютер компании Opta определил главных претендентов на победу и завоевания трофея на мундиале.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный нападающий лондонского "Арсенала" Иан Райт жестко раскритиковал США за скандалы вокруг ЧМ-2026.

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