Близкая подруга предала: Ольга Сумская шокировала историей, как ее уволили из театра

Народная артистка Украины Ольга Сумская откровенно рассказала, что на собственном опыте поняла – настоящая дружба и творческая карьера далеко не всегда совместимы между собой. Как поделилась актриса, она почти 20 лет играла на сцене Национального академического драматического театра имени Леси Украинки в Киеве, однако потеряла работу из-за предательства подруги.

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Близкий человек Сумской плел интриги за ее спиной, что в итоге привело к увольнению знаменитости. Болезненным опытом актриса поделилась в комментарии для проекта "ЖВЛ".

"Мы дружили с одной актрисой в театре Леси Украинки, даже сидели в одной гримерке. Не буду называть ее фамилию. Но потом так сложились обстоятельства, что я узнала, что эта актриса плела интриги против меня. И, собственно, именно благодаря этим интригам я ушла из этого театра. Мне даже обидно признаться, но я была уволена", – рассказала звезда.

По словам Ольги Сумской, сейчас она осознает, что должна была бы сразу уходить из коллектива, где не чувствовала благоприятной для себя атмосферы. В одно время актриса переживала предательство подруги и неприязнь к себе со стороны руководства, ведь откровенно выступала против тогдашнего главы театра Михаила Резниковича, который имеет антиукраинскую позицию и получил должность от Кремля.

"Жаль, что я потеряла эти годы. Когда тебя не воспринимает руководство, когда против тебя плетут эти интриги, когда идет "война" против определенных актеров, которые не в когорте любимцев, ты это чувствуешь. И ты постоянно подвергаешься каким-то страшным конфликтам, неприятию, недоразумениям. Вот тогда надо идти прочь из этого театра и искать новое место работы", – поделилась артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольга Сумская эмоционально высказалась о гонорарах украинских актеров и рассказала, как ее "кинули" на деньги.

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