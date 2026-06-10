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Близкая подруга предала: Ольга Сумская шокировала историей, как ее уволили из театра

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Близкая подруга предала: Ольга Сумская шокировала историей, как ее уволили из театра
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Народная артистка Украины Ольга Сумская откровенно рассказала, что на собственном опыте поняла – настоящая дружба и творческая карьера далеко не всегда совместимы между собой. Как поделилась актриса, она почти 20 лет играла на сцене Национального академического драматического театра имени Леси Украинки в Киеве, однако потеряла работу из-за предательства подруги.

Близкий человек Сумской плел интриги за ее спиной, что в итоге привело к увольнению знаменитости. Болезненным опытом актриса поделилась в комментарии для проекта "ЖВЛ".

"Мы дружили с одной актрисой в театре Леси Украинки, даже сидели в одной гримерке. Не буду называть ее фамилию. Но потом так сложились обстоятельства, что я узнала, что эта актриса плела интриги против меня. И, собственно, именно благодаря этим интригам я ушла из этого театра. Мне даже обидно признаться, но я была уволена", – рассказала звезда.

Близкая подруга предала: Ольга Сумская шокировала историей, как ее уволили из театра

По словам Ольги Сумской, сейчас она осознает, что должна была бы сразу уходить из коллектива, где не чувствовала благоприятной для себя атмосферы. В одно время актриса переживала предательство подруги и неприязнь к себе со стороны руководства, ведь откровенно выступала против тогдашнего главы театра Михаила Резниковича, который имеет антиукраинскую позицию и получил должность от Кремля.

"Жаль, что я потеряла эти годы. Когда тебя не воспринимает руководство, когда против тебя плетут эти интриги, когда идет "война" против определенных актеров, которые не в когорте любимцев, ты это чувствуешь. И ты постоянно подвергаешься каким-то страшным конфликтам, неприятию, недоразумениям. Вот тогда надо идти прочь из этого театра и искать новое место работы", – поделилась артистка.

Близкая подруга предала: Ольга Сумская шокировала историей, как ее уволили из театра

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольга Сумская эмоционально высказалась о гонорарах украинских актеров и рассказала, как ее "кинули" на деньги.

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