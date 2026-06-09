'Это уже не смешно': легендарного футболиста шокировало происходящее вокруг ЧМ-2026

Легендарный нападающий лондонского "Арсенала" Иан Райт жестко раскритиковал США, которые являются одним из хозяев чемпионата мира по футболу 2026 года. Знаменитый форвард подчеркнул, что из-за американцев буквально каждый день вспыхивает один скандал за другим, который негативно влияет на атмосферу мундиаля.

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Об этом Райт заявил в интервью EPSN после того, как США отказались пускать в страну сомалийского судью Омара Артана, который должен был работать на матчах первенства. Экс-футболист сборной Англии добавил, что проведение мундиаля в Америке выглядит все более угрожающим.

"Каждые несколько часов появляется новая новость. Вот еще одна новость о том, что болельщикам, игрокам, официальным лицам, журналистам, а теперь и судьям отказано во въезде... Я смеюсь, но это не смешно. На самом деле, это уже не смешно, об этом нужно что-то сказать. Дорогие билеты, дорогое жилье, заоблачные цены на транспорт. Так ли ведут себя хозяева во время величайшего турнира в мире? Почему мы ничего об этом не слышим?" – возмутился Райт.

Отметим, что ЧМ-2026 по футболу, который вместе с США принимают Канады и Мексика, стартует грандиозной церемонией открытия уже 11 июня. Кроме того, OBOZ.UA подсчитал, сколько стоит посетить матч чемпионата мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) решила изменить на ЧМ-2026 процедуру, которая не менялась десятилетиями.

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