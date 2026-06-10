'Не люблю этих пижонов': Милевский назвал сборную, которая провалится на ЧМ-2026

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский критично высказался о перспективах сборной Испании на чемпионате мира-2026. Экс-футболист национальной команды признался, что ему не нравится "фурия роха" и ее восходящая звезда из "Барселоны" Ямин Ламаль.

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Об этом Милевский заявил в комментарии порталу Sport-express.ua. По его словам, испанцы практически гарантированно станут одним из главных разочарований турнира в США, Мексике и Канады. Он также пожелал увидеть в финале противостояние Бразилии под руководством тренера Карло Анчелотти и Португалии во главе с Криштиану Роналду.

"Кто провалится? Думаю, Испания. Не люблю их сборную, не люблю Ямаля и всех этих их каталонских футболистов-пижонов. Это чисто мое субъективное мнение, вот не лежит к ним душа и все. Моя мечта – это Бразилия против Португалии в финале. Я очень хочу увидеть в финале Анчелотти с Кубком мира и сигарой в зубах или Роналду. Для меня это будет огромная радость. Но Франция – это просто какая-то бешеная банда. Мбаппе, Тюрам, Канте, Шерки... Там столько топ-игроков, что они могут разнести кого угодно. Очень серьезная сила", – сказал Милевский.

Отметим, что суперкомпьютер компании Opta назвал своих десять фаворитов чемпионата мира, который стартует уже 11 июня в Мехико матчем Мексика – ЮАР.

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