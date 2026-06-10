Любые шаги по завершению российско-украинской войны — это не вопрос Киева, а вопрос Москвы. Мы хотим закончить войну с февраля 2022 года. Президент Зеленский и другие украинские чиновники каждые несколько недель говорят о возможности завершения войны с участием американских посредников. Зеленский отмечал, что они приедут, когда будет решен вопрос Ближнего Востока, однако он сейчас заходит в тупик.

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Щоб переговори за участю США реально запрацювали, у Вашингтона мають бути реальні важелі тиску як на Москву, так і на Київ. Зараз таких можливостей немає. Дональд Трамп сподівався тиснути на РФ через ціни на нафту та енергетичні санкції, проте ліцензії на продаж російської нафти, що перебуває в морі, продовжуються. Якщо війна триватиме і Ормузька протока залишиться заблокованою, Сполучені Штати не лише продовжать ці ліцензії, а й дозволять Росії продавати нову нафту, щоб підтримати ілюзію балансу.