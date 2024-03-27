Букмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2024: котировки на победу в группе и выход в плей-офф

Сборная Украины по футболу будущим летом сыграет на четвертом подряд чемпионате Европы. Турнир примет Германия с 14 июня по 14 июля, а наша команда на групповом этапе выступит в одном квартете с экс-первым номером мирового рейтинга Бельгией, а также Румынией и Словакией.

Аналитики уже определили фаворитов группы Е и оценили шансы "сине-желтых" на выход в плей-офф. Очевидным победителем квартете у букмекеров считается бельгийская команды. Ставки на то, что именно подопечные тренера Доменико Тедеско займут первое место, принимаются с коэффициентом 1,30.

Украина и Румыния котируются практически на одном уровне – 7,00 и 7,50 соответственно. Меньше всего шансов финишировать на верхней строчке таблицы у словаков – показатели на их триумф достигают уровня 13,00.

Исходя из этого, эксперты не сомневаются в выходе бельгийцев в 1/8 финала, на что предлагается индекс 1,05. Попадание в топ-2 группы Украины зафиксировано на уровне 1,55. А показатель на аналогичный успех румынской сборной оценивается котировкой 1,60. Словакии же – 1,80.

Как сообщал OBOZ.UA, в финале плей-офф отборочного турнира к Евро-2024 произошло историческое событие. Также был обнародован календарь матчей сборной Украины на ЧЕ.

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