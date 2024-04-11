Стало известно, сколько зарабатывает Ребров в сборной Украины по футболу

Зарплата главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва составляет 1,25 миллиона евро в год, сообщает издание Finance Football. 49-летний специалист занимает 14-е место в рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров команд-участниц Евро-2024.

На первом месте оказался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт с зарплатой в 5,8 миллиона евро в год.

Ребров подписал трехлетний контракт в начале июня 2023 года. Дебютировал в качестве наставника в товарищеском матче против сборной Германии, где Украина была в шаге от сенсации.

Отметим, что прошлым местом работы Реброва был арабский "Аль-Айн". Там украинский тренер получал 4 миллиона евро в год.

До этого Ребров возглавлял "Ференцварош". Там ему платили больше 1,5 млн евро в год. По меркам венгерского чемпионата это была весьма значительная сумма.

Как сообщал главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров стал рекордсменом по числу волевых побед, которые команда добыла под его руководством. Феерический камбэк в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной стал уже третьим для "желто-синих".

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