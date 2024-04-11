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Стало известно, сколько зарабатывает Ребров в сборной Украины по футболу

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,0 т.
Стало известно, сколько зарабатывает Ребров в сборной Украины по футболу

Зарплата главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва составляет 1,25 миллиона евро в год, сообщает издание Finance Football. 49-летний специалист занимает 14-е место в рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров команд-участниц Евро-2024.

На первом месте оказался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт с зарплатой в 5,8 миллиона евро в год.

Стало известно, сколько зарабатывает Ребров в сборной Украины по футболу

Ребров подписал трехлетний контракт в начале июня 2023 года. Дебютировал в качестве наставника в товарищеском матче против сборной Германии, где Украина была в шаге от сенсации.

Стало известно, сколько зарабатывает Ребров в сборной Украины по футболу

Отметим, что прошлым местом работы Реброва был арабский "Аль-Айн". Там украинский тренер получал 4 миллиона евро в год.

Стало известно, сколько зарабатывает Ребров в сборной Украины по футболу

До этого Ребров возглавлял "Ференцварош". Там ему платили больше 1,5 млн евро в год. По меркам венгерского чемпионата это была весьма значительная сумма.

Стало известно, сколько зарабатывает Ребров в сборной Украины по футболу

Как сообщал главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров стал рекордсменом по числу волевых побед, которые команда добыла под его руководством. Феерический камбэк в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной стал уже третьим для "желто-синих".

Стало известно, сколько зарабатывает Ребров в сборной Украины по футболу

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