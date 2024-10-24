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Стало известно, куда пошли средства от продажи сабли Харлан, с которой она завоевала "золото" ОИ-2024

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Стало известно, куда пошли средства от продажи сабли Харлан, с которой она завоевала 'золото' ОИ-2024

За проданную саблю Ольги Харлан, которой она нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в Париже в командных соревнованиях, было куплено 16 турелей "Шабля". Всего было собрано 11 679 254 грн.

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Стало известно, куда пошли средства от продажи сабли Харлан, с которой она завоевала "золото" ОИ-2024

Также каждый из участников аукциона мог побороться за флаг с подписью Харлан и возможность сходить с ней на кофе. Победный вклад в 10 млн грн внес "Металлист 1925".

Стало известно, куда пошли средства от продажи сабли Харлан, с которой она завоевала "золото" ОИ-2024

"Сабля может приносить победу не только на соревнованиях по фехтованию, но и на поле боя. 5 ОШБр, 25 ОВДБр и 57 ОМпБр получают 16 автоматизированных турелей "Шабля", на которые вы задонатили во время аукциона артефактов от Оли Харлан, главным из которых была сабля олимпийской чемпионки", – отметил Сергей Притула, благотворительный фонд которого и проводил аукцион.

Как сообщал OBOZ.UA, завоевав "золото" в финале ОИ-2024 в командном фехтовании на саблях, Ольга Харлан добыла шестую награду на Олимпийских играх. Благодаря этому она стала самой титулованной украинской спортсменкой за всю историю выступлений нашей страны на Олимпиадах

Стало известно, куда пошли средства от продажи сабли Харлан, с которой она завоевала "золото" ОИ-2024

22 августа 2024 года Харлан была награждена премией "Национальная легенда Украины". На эту торжественную церемонию Ольга пришла в изысканном платье-вышиванке от украинского бренда под названием 2KOLYORY.

Стало известно, куда пошли средства от продажи сабли Харлан, с которой она завоевала "золото" ОИ-2024

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