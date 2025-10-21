Стало известно, что сделали с футболистом сборной Украины, который восхищался 'Россией не для слабых' и Жириновским

После скандала с публикациями с защитником "Шахтера" Ефима Конопли в соцсетях, руководство "горняков" провело внутреннее расследование и определилось с дальнейшими действиями. Клуб официально сообщил, что считает ситуацию исчерпанной и продолжают сотрудничество с 26-летним футболистом сборной Украины "в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников".

В заявлении донецкого клуба отмечено, что Конопля признал ошибочность своих поступков, полностью осознал их неприемлемость и искренне извинился перед болельщиками, командой и руководством. Также футболист помог приобрести пикап для представителей фанатского движения "Шахтера", которые сейчас воюют за Украину на фронте.

Таким образом, Конопля избежал дисциплинарного наказания, ограничившись извинениями и участием в помощи армии.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября разгорелся скандал после того, как в сети появились скриншоты лайков Ефима под публикациями о России и с высказываниями Владимира Жириновского.

Кроме ролика с одиозным политиком наш футболист также с помощью отметок "нравится" восхищался клипом, который заканчивался словами "Россия не для слабых, здесь, как в Спарте, выживает сильнейший", а также подборкой с голами бывшего нападающего сборной РФ Романа Павлюченко.

В донецком клубе подтвердили, что в курсе скандальной ситуации. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов подчеркнул, что в отношении спортсмена было начато внутреннее расследование.

Позже Ефим извинился за то, что случилось:"Вы правы. Я не вкладывал в свои ругательства никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны, выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится".

Спустя некоторое время депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отметился уморительным заявлением о скандале с Коноплей, возмутившись, что в Украине "так отсматривают соцсети", забыв о том, что в РФ людям дают реальные тюремные сроки за комментарии в сети.

