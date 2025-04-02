Трамп распрощался с надеждами на скорое перемирие в Украине и готовит новые санкции против России – СМИ США

Президент США Дональд Трамп и его администрация пришли к выводу, что скорого перемирия в Украине не будет и заключить соответствующее соглашение не получится, вероятно, в "ближайшие месяцы". В Белом доме уже не считаются полностью реалистичным ни один из возможных сценариев мирного урегулирования войны.

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Учитывая это, администрация Трампа разрабатывает новые механизмы давления как на Москву, так и на Киев. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию двух американских чиновников, осведомленных о ситуации.

По их данным, в Вашингтоне признали, что российский диктатор Владимир Путин настойчиво сопротивляется попыткам США достичь длительного мирного соглашения и не идет на компромисс. В связи с этим американские власти обсуждают, какие экономические или дипломатические меры могли бы заставить Россию изменить свою позицию.

Растущее возмущение действиями Кремля, в том числе со стороны самого Трампа, знаменует изменение во взглядах Белого дома относительно готовности Москвы к переговорам, сообщили собеседники издания.

Об этом также пишет издание Fox News, ссылаясь на собственный источник, знакомый с обсуждениями в администрации президента США. По его информации, Трамп недоволен Путиным и рассматривает возможность введения жестких санкций против российского "теневого флота", позволяющего Москве обходить ограничения на экспорт нефти.

Reuters напоминает, что в начале своего второго президентства Дональд Трамп и его главные советники намеревались добиться полного прекращения огня в Украине до апреля или мая. А в последующие месяцы они планировали достичь продолжительного мира.

Но сегодня в Белом доме ни одно соглашение уже не считают вероятным, говорят собеседники издания. Это усугубляет опасения Вашингтона, что продолжающаяся более трех лет война затянется еще на неопределенный срок, а Украине потребуется дополнительная военная и финансовая поддержка со стороны Запада.

Как сообщал OBOZ.UA:

С каждым раундом переговоров США и России растет личное раздражение Трампа по отношению к РФ. Риторика президента Штатов демонстрирует отход от его похвал в адрес российского диктатора Владимира Путина и переход к критике в сторону главаря Кремля.

Дональд Трамп выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

Трамп также заявил, что он был "очень злой" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН". Президент США пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца.

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