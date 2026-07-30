Стало известно, что Буткевич сделал в раздевалке "Полесья" после позорного вылета из еврокубков. Видео

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич обратился к игрокам команды после поражения от "Копенгагена" со счетом 1:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Житомирский клуб завершил выступление в еврокубках, уступив датчанам по сумме двух встреч со счетом 4:5.

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После финального свистка Буткевич посетил раздевалку команды и выступил перед футболистами. Глава клуба призвал игроков сделать выводы из неудачи и сосредоточиться на дальнейших задачах сезона.

"Бить по воротам надо, чтобы выиграть. Простая истина. Но ничего страшного. Еще будут и победы, и поражения, поэтому надо вынести урок и понимать, что надо делать в какую минуту, как бежать, куда бить, что отдавать. На этот раз не повезло. Больше не повезло, как вы сыграли. Давайте, надо Кубок выиграть и чемпионат страны. Давайте", – сказал Буткевич.

Позже полузащитник "Полесья" Руслан Бабенко в комментарии MEGOGO рассказал, что президент клуба поддержал команду после вылета и призвал не зацикливаться на результате. По его словам, Буткевич отметил, что подобные неудачи случаются в футболе, и подчеркнул необходимость двигаться вперед.

Несмотря на вылет из Лиги конференций, руководитель клуба поставил перед командой максимальные цели на внутренней арене: борьбу за победу в чемпионате Украины и Кубке Украины в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, житомирское "Полесье" в ответной игре против "Копенгагена" почти весь второй тайм играла в большинстве, однако не смогла воспользоваться численным преимуществом. Вместо этого украинские футболисты пропустили еще один гол.

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