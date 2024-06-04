Стала известна судьба Ракицкого в 'Шахтере'

"Шахтер" с большой долей вероятности не продлит контракт с защитником Ярославом Ракицким, сообщил Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке". По мнению журналисту, легенда сборной Украины без работы все равно не останется.

"По моей информации, скорее всего, не будет продлен контракт Ярослава Ракицкого. Это интересно. Есть в Украине клубы, которые могут себе позволить подписать этого футболиста. Например "Металлист 1925", почему нет? Там просто Ракицкий и Имереков это идеально под Первую лигу. Можно отдыхать", – сказал Спиваковский.

Напомним, что действующее соглашение Ракицкого с донецкой командой истекает 30 июня текущего года. Если контракт не будет продлен, то Ярослав покинет "оранжево-черных" как свободный агент.

В прошлом сезоне Ярослав провел 18 матчей за "Шахтер", забив два гола и сделав две результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года Ракицкий побил рекорд Шевченко в Лиге чемпионов.

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