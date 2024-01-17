Центральный защитник литовского футбольного клуба "Жальгирис" Мирослав Мазур поделился мнениями о потенциальном возвращении игрока донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого в национальную сборную Украины.

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Он убежден, что Ракицкий заслуживает вызова в команду Сергея Реброва.

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"… ви подивіться, як він грає. Це для мене приклад. Те, як він грає та його передачі – це фантастика. Я дуже радий, що він повернувся до України. Це просто топ-захисник. Я думаю, він би ще дуже допоміг збірній", — заявив Мирослав в інтерв’ю сайту "Український футбол".

Маю деякий досвід у політичній і спортивній сферах, знайомий з багатьма відомими їх представниками, тому дозволю собі продовжити розмову щодо Ярослава Ракіцького. Тим паче, що вона стосується не тільки і стільки його особисто – це складне питання, на якому надто часто спекулюють і яке постійно використовують у політичних маніпуляціях.

Хтось колись сказав, а потім хтось десь написав, що Ракіцький Ярослав – не патріот, що він нібито відвертий колаборант і українофоб.

І пішло, поїхало… Нашим "великим" псевдопатріотам дай хоча би якийсь привід – за короткий проміжок часу ці трутні запросто з маленької непомітної мухи виростять великого саванного слона.

А після цього вступає в дію правило, описане у відомому одеському анекдоті:

- Вы слышали, все говорят, что у Рабиновича дочь проститутка?

- Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! –

- Ну и что?! Пусть сходит на Привоз и попробует доказать всему базару, что у него нет дочки…

Не збираюсь нічого доводити, але дещо, зокрема щодо Ярослава Ракіцького маю повідомити.

1. Кажете, не співав Гімн України перед початком футбольних матчів.

Й про що це свідчить? Вірно, або про те, що він соромиться своїх вокальних здібностей, або що він не знає слів Гімну.

Може, ще щось, але де ви тут вбачаєте ознаки колабораціонізму чи українофобії?

А скільки тих, хто рвав горлянку, викрикуючи слова Гімну України, зараз "співають" гімни інших країн? Не хочеться витрачати місце для публікації прізвищ відомих спортсменів і політиків, які практично не знімали з себе вишиванок до 2022 року, а тепер носять одяг і форму в кольорах, далеких від кольорів нашого Прапору.

2. Приблизно два роки тому гостював у екс-футболіста збірної України, який мешкає поблизу Києва. Несподівано до нього заїхали Ярослав Ракіцький і ще один відомий футболіст.

Вони розмовляли про футбол, про сім’ї (поряд тішився подарованою Ракіцьким футболкою син господаря), про нашу країну. І про допомогу українським бійцям. Так, так, про своє волонтерство.

Перевірив. Всі троє футболістів, кожен по своєму, дійсно допомагали і продовжують допомагати Збройним Силам України.

Що скажете, представники базару?

3. Щодо Ракіцького Ярослава Володимировича, 03.08.1989 року народження (також перевірено), не розслідувалися і не розслідуються будь-які кримінальні провадження, йому не оголошувалися будь-які повідомлення про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень /злочинів/.

В правоохоронних органах відсутня інформація, яка би свідчила, що Ракіцький Я.В. здійснює протиправну діяльність або використовується іншими особами з метою прикриття такої діяльності.

R.S.

Чи заслуговує Ярослав Ракіцький за своїми спортивними показниками виклику до збірної – рішення виключно за Сергієм Ребровим.

А полювання на відьом потрібно припинити, а ще краще - заборонити.