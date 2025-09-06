'Спасибо, что хоть не знаменитый чемодан'. Награда от Путина победителям Владивостокской регаты вызвала истерику в России. Фотофакт

Победители IV Международной Владивостокской регаты получили лопасть весла с автографом главаря РФ Владимира Путина. Приз вызвал бурную реакцию среди российских болельщиков, многие из которых не удержались от сарказма и иронии.

Соревнования прошли в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума, в дисциплинах "прибрежная гребля" и "гребля-индор" участвовали около 200 спортсменов из десяти стран, включая Россию, Беларусь, Китай, Кубу, Узбекистан, Иран, Казахстан, Армению, Афганистан и Пакистан.

За победу в командном зачете российская сборная получила лопасть весла с автографом Путина. Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин отметил, что это "мощнейшая мотивация для всех спортсменов".

Однако пользователи соцсетей отреагировали иначе. "Зашкварище", — кратко написал один из болельщиков .

"Лопасть весла с той самой галеры? Спасибо, что не знаменитый чемодан в награду", – написал другой, намекая на историю о том, что Путина в заграничных поездках сопровождает специальный охранник, который в туалетах собирает его мочу и фекалии в чемодан и вывозит обратно в РФ.

"Будет теперь с чего блины поесть", "Если бы я был девушкой, я выходил бы в парк и стоял с этим веслом во славу российского спорта", – стебутся юзеры.

Некоторые иронизировали над практическим смыслом приза: "Что им теперь делать с этой лопастью? Грести?" или "Нихрена себе, за победу еще и наказание".

Не обошлось и без мемов и саркастических сравнений: "Скоро пробирками с мочей будут дарить", "Вот вы смеётесь, а это весло в Чижике как карту магазина принимают". По мнению многих комментаторов, необычный трофей стал главным событием регаты, затмив даже спортивные достижения участников.

