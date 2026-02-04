Спасали на вертолете. Знаменитый горнолыжник-чемпион вылетел с трассы на скорости 125 км/ч. Видео

Норвежский горнолыжник Фредрик Мёллер пережил тяжелое падение во время тренировочного заезда за несколько дней до старта зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсмена экстренно эвакуировали с трассы на медицинском вертолете, его участие в Играх оказалось под вопросом.

Инцидент произошел во время официальной тренировки: 25-летний норвежец на скорости порядка 100-140 км/ч потерял контроль над лыжами, вылетел за пределы трассы и несколько раз перевернулся на склоне. После падения Мёллер находился в сознании и даже смог сесть, однако жаловался на сильную боль в области левого плеча, после чего врачи приняли решение о срочной транспортировке в медицинский центр, пишет Express.co.uk.

В сборной Норвегии пока не сообщили точный характер травм и пообещали обновить информацию после полного медицинского обследования. При этом местные СМИ отмечают, что столь быстрая эвакуация обычно применяется в случаях, когда требуется немедленная диагностика, а до начала олимпийских стартов остается всего несколько дней.

Падение стало особенно тревожным на фоне недавнего возвращения Мёллера после тяжелой травмы. В декабре он сломал три позвонка во время этапа в Италии, но сумел восстановиться и вновь выйти на склон, считаясь одним из фаворитов сезона в дисциплине супергигант.

Комментаторы трансляции в момент аварии напомнили о его непростом пути назад в большой спорт и допустили, что нехватка соревновательной практики могла сыграть роль. "Фредрик Мёллер в составе сборной Норвегии ярко ворвался в Кубок мира, начал регулярно попадать на подиумы и стал одним из фаворитов в супергиганте. Затем была тяжелая авария в Италии и переломы трех позвонков, а теперь он снова вернулся на лыжи и снова участвует в заездах", — отметили комментаторы в эфире.

Во втором комментарии прозвучала версия о влиянии паузы в выступлениях. "Возможно, сказывается отсутствие гоночной практики за последний месяц, ведь он восстанавливался после той тяжелой аварии в декабре. Такое иногда проявляется именно в подобных эпизодах", — добавили они.

Ранее Мёллер публиковал в соцсетях оптимистичные сообщения о восстановлении, признаваясь, что лишился нескольких передних зубов и получил переломы позвоночника, но надеялся успеть к Олимпиаде. Теперь его олимпийские планы напрямую зависят от вердикта врачей, который ожидается в ближайшее время.

Меллер – Победитель этапов Кубка мира: свою первую крупную победу он одержал в супергиганте в Бормио в декабре 2024 года. Лучшее достижение: пятое место в супергиганте на чемпионате мира 2025 года в Заальбахе. Специализация: скоростные дисциплины — скоростной спуск и супергигант.

