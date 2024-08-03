Украинский чемпион спал на балконе в Париже и стал первым атлетом, прошедшим квалификацию на Олимпиаде-2024

Первым легкоатлетом, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в Париже, стал украинец Михаил Кохан. Во второй попытке серебряный призер Европейских игр-2023 метнул молот на 77,42 м и уверенно пошел готовиться к финалу. А после квалификации Михаил признался, что не любит жару и накануне ночевал на балконе, затащив матрац в комнату только тогда, когда пошел дождь.

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Во время комментария OBS чемпион мира черед юношей Кохан узнал, что стал первым легкоатлетом, справившимся с квалификационным нормативом по Олимпиаде во Франции и признался, что ему не очень комфортно выступать в условиях такой жары, которая накрыла Францию.

"Я первый, кто здесь прошел в финал? Это честь! Я действительно не люблю утро, удушье и жару, но мне все удалось не так и плохо, я не потратил на квалификацию слишком много сил. 77 метров вполне было достаточно для выхода в финал соревнований", – отреагировал Михаил.

"На самом деле, в первой попытке судьи зафиксировали заступ в пару миллиметров. Если честно, я его даже не заметил… Но во второй решил перестраховаться", – добавил спортсмен.

Также Кохан признался, что из-за невыносимой жары, которая в последнюю неделю накрыла Париж, накануне квалификации спал на балконе, чтобы было прохладнее.

"В комнате было жарко, поэтому я решил спать на балконе и вынес туда кровать. Было очень комфортно. Единственное, когда пошел дождь, пришлось занести его обратно, ведь было достаточно много воды, в частности на балконе. Ну а потом вынесли его снова" , – признался молотобоец.

Вслед за Михаилом в финал в прыжках в высоту пробились Ирина Геращенко и Ярослава Магучих, выигравшая квалификацию на Олимпиаде-2024, преодолев 195 см.

Финал в метании молота состоится 4 августа.

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