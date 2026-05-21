Разбил россиянина перед Усиком: последний бой Верхувена заканчивался под гул недовольных зрителей, а соперник из РФ не мог поднять руку

23 мая в Гизе двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет поединок против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Интересно, что в своем последнем бою 37-летний голландец размялся с россиянином Артемом Вахитовым, буквально уничтожив уроженца Кемеровской области.

Видео дня

14 июня 2025 года в Роттердаме чемпион Glory в тяжелом весе Верхувен (66-10, 21 КО) принимал бывшего чемпиона организации в полутяжелой категории Вахитова (22-7, 8 КО). Тем самым россиянином, который очень хотел в элитный дивизион смешанных единоборств и в октябре 2024-го участвовал в Dana White's Contender Series, чтобы попасть в UFC.

Сначала Артем не впечатлил босса лиги Дану Уайта, однако бразильская суперзвезда организации Алекс Перейра протолкнул его. Ему предложили контракт, но не тот, что хотел посланник Кремля. По договору новичка, он должен был получать за бой 10 тысяч + 10 тысяч долларов, но бойцу из РФ этого было мало. Он отказался и вернулся в кикбоксинг, где имел статус, и потребовал схватки с суперзвездой Glory Верхувеном. Но аппетиты Вахитова оказались больше его возможностей.

Рико, который проводил защиту титула в тяжелом весе, уверенно контролировал схватки с первых секунд и до последнего удара. Габариты нидерландца стали настоящей проблемой для его визави. Он держал претендента на дистанции, работал киками по этажам, комбинировал с рук, миксовал. И преобладал в активности и точности Вахитова, который поначалу полагался на контратаки.

Во втором раунде россиянин активизировался и увереннее шел вперед с ударами. Однако попаданий у Верхувена по-прежнему было больше. Рико был очень хорошо готов физически и регулярно нагружал соперника ударами из всех пушек. Да, некоторые одинокие попадания у гостя из РФ иногда случались, но голландец не позволял ему лишнего.

В чемпионских раундах картина не изменилась. Верхувен с большим запасом перебивал Вахитова, а последние минуты прошли под гул 12 000 недовольной роттердамской публики. Зрители хотели борьбы, а россиянин был уставший и деморализованный и даже не пытался вырвать победу. Поэтому некоторые из болельщиков покинула зал, не дождавшись финала.

"Психологически был готов к бою хорошо. Физически были свои нюансы. Выходил на поединок с настроем идти до конца и не сдаваться, но, к сожалению, травмы не дали полностью раскрыться и поработать комбинациями... Во втором раунде когда блокировался от лоу-кика получил повреждение колена и в третьем отрезке – бицепса. В третьем, четвертом, пятом раундах вы можете увидеть, что у меня левая рука опущена, я не мог ее поднимать и особенно наносить удары", – оправдывался россиянин.

Конечно, во время объявления результатов никакой интриги не было – 50:45 от всех пяти судей в пользу Рико. И победа стала для 36-летнего Верховена 13-й успешной защитой титула GLORY в тяжелом весе. Он удерживал титул 11 лет!

Но теперь нидерландца ждет гораздо более сложный вызов, безусловно, самый большой в его профессиональной карьере, ведь Александр Усик сейчас является безоговорочным королем Королевского дивизиона, имея скальпы таких звезд, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. И в Египте уже он может оказаться в роли деклассированного аутсайдера.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Усик провел самую необычную дуэль взглядов в истории бокса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!