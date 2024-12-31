Событие года! Два известных украинских футбольных клуба официально объединяются в одну команду

Во Львове с сезона 2025/2026 футбольные клубы "Карпаты" и "Рух" станут одной командой, которая будет выступать в украинской Премьер-Лиге. Это решение было официально объявлено на сайтах обоих клубов и объяснено необходимостью укрепления позиций львовского футбола на национальном и международном уровнях.

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"Карпаты", начиная с 2020 года, смогли подняться с любительского уровня до УПЛ, построив профессиональную инфраструктуру, систему международного скаутинга и развитую детско-юношескую футбольную школу. Клуб приобрел не только спортивные успехи, но и собрал вокруг себя верных болельщиков.

"Рух" прошел свой путь от областного чемпионата до элитного дивизиона, создав европейского уровня спортивный центр и одну из лучших футбольных академий в Украине. Академия клуба за несколько лет воспитала десятки игроков для сборных различных возрастных категорий и помогла сохранить целое поколение молодых львовских талантов, которые могли бы потеряться в сложные времена для футбола города.

Согласно плану, после объединения "Рух" сосредоточится на подготовке юных игроков и их адаптации к профессиональному футболу, тогда как "Карпаты" будут представлять Львов в высшем дивизионе и бороться за лидерство.

"Уверены, что синергия наших потенциалов, активов и наработок приведет к увеличению количества качественных футболистов европейского уровня, которые принесут настоящую славу львовскому футболу", - говорится в заявлении обоих клубов.

Решение стало ответом на вызовы времени и стремлением поднять львовский футбол на новый уровень. Болельщикам обещают яркое будущее и множество поводов для гордости за любимую команду.

После зимней половины сезона "Карпаты" в УПЛ занимают шестую строчку в турнирной таблице. "Рух" идет седьмым.

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