'Сможет его отменить': сенсационный чемпион мира объяснил, в чем преимущество Усика над Фьюри

Временній чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) назвал Александра Усика (21-0, 14 КО) вероятным победителем боя с Тайсоном Фьюри (34-01, 24 КО). 40-летний китайский супертяж, который в минувшем году дважды сенсационно нокаутировал британца Джо Джойса (15-2, 14 KO), подчеркнул, что на стороне украинца будут стоять его более высокие технические навыки.

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Такое мнение Чжилей выразил в комментарии порталу Boxing Scene. Большой взрыв, как называют китайца, также добавил, что Фьюрпи должен максимально настроиться на поединок против нашего чемпиона, иначе его ждут еще более серьезные проблемы, чем в бою с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО).

"Я не знаю, кто победит. Может произойти все, что угодно. Я не уверен, что этот бой состоится, потому что если кто-то из них почувствует себя не в своей тарелке, то сможет его отменить. Поединок против Нганну должен взбодрить Тайсонму Фьюри. Ему нужно усердно тренироваться и сосредоточиться на спортзале. Если он будет готовиться так же, как к Нганну, то его ждут большие неприятности и большая опасность. Прямо сейчас я склоняюсь к победе Усика в этом бою, поскольку считаю, что навыки окупаются, а преданность делу является ключом к победе в боксе", – сказал Чжилей.

Отметим, что WBO назвала китайца обязательным претендентом на поединок против победителя боя Усик – Фьюри. Ранее бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Ьывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра та Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

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