Названа простая вещь, которая пугает поколение Z: исследование раскрыло поразительные данные

Поколение Z всё чаще заменяет привычный звонок в дверь сообщением или телефонным звонком, когда приходит в гости. Причиной такого выбора называют чувство неловкости и желание не нарушать личное пространство хозяев. Исследование показало, что эта привычка становится новой социальной нормой среди молодежи.

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Данные основаны на исследовании компании Uswitch, в котором приняли участие 2000 респондентов в Великобритании. Материал опубликован в издании Daily Mail.

Опрос показал, что около трети представителей поколения Z (33%) предпочитают написать сообщение или позвонить, вместо того чтобы позвонить в дверь или постучать. Среди миллениалов этот показатель также заметный, но ниже –, около 23%.

Главными причинами такого поведения молодежь называет ощущение меньшей навязчивости (39%), формальность звонка в дверь (19%) и уверенность в том, что телефон быстрее привлечет внимание хозяина (23%). Некоторые участники исследования также отметили, что современные дверные звонки уже утратили свою роль из-за распространения смартфонов и цифрового общения.

Смартфоны фактически изменили социальные ритуалы, ведь вместо физического взаимодействия у двери люди все чаще согласовывают встречи онлайн. Это превращает даже простые бытовые ситуации в цифровое взаимодействие, которое постепенно вытесняет традиционные формы коммуникации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что о представителях поколения Z часто говорят, что они более тревожные, уязвимые и избалованные, чем люди старшего поколения. Как показывают исследования, они чаще жалуются на проблемы с психическим здоровьем и сталкиваются с большими препятствиями при поиске работы. При общении старшего поколения с ними важно учитывать, как молодое поколение воспринимает некоторые вещи.

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