Макрон объяснил, почему Трамп изменил свою позицию по Украине. Видео

Президент США Дональд Трамп в начале своего возвращения на пост думал, что Украина проиграет в войне, которую начала Россия. Однако впоследствии он изменил свое мнение и понял, что ошибался в отношении украинцев.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France TV. По его словам, теперь Трамп понял, что украинцы – смелые люди, которых он уважает.

Что сказал Макрон

Эммануэль Макрон отметил, что Трамп сначала считал, что Украина не выиграет войну с Россией, именно поэтому настаивал на скорейшем заключении мирного соглашения.

"Вспомните январь–февраль 2025 года… Он считал, что Украина проиграет. Дела в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским шли плохо. Впоследствии, менее года назад, состоялась встреча Трампа и Путина в Анкоридже, в ходе которой стороны были близки к обсуждению соглашения, которое предусматривало бы передачу России украинских территорий, которые она на тот момент еще не захватила", – отметил Макрон.

Затем европейская делегация отправилась в Вашингтон, где заявила о неприемлемости таких условий.

По словам Макрона, с тех пор пройден большой путь, и это прежде всего заслуга украинцев. Сейчас Трамп считает украинцев смелым и находчивым народом, достойным уважения.

"Президент Трамп увидел, что все, что ему говорили – будто бы Украина проигрывает или не переживет зиму, – не соответствует действительности. Он увидел перед собой мужественных людей, которых он уважает", – сказал Макрон.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Макрон оценил письмо Зеленского Путину о возобновлении переговоров. Так, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал открытое письмо лидера Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором глава государства предложил прямые переговоры о прекращении войны. Французский президент назвал эту инициативу правильным шагом и выразил надежду на возобновление диалога между сторонами.

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