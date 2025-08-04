Лидер обороны сборной Украины Илья Забарный в ближайшие дни подпишет пятилетний контракт с действующим победителем Лиги чемпионов "Пари Сен-Жерменом" и завершит трансфер во французский клуб. При этом переход нашего соотечественника поставит крест на карьере в команде сразу двух игроков.

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Об этом информирует портал Foot-Sur 7. Его журналисты напоминают, что в связи с приходом Забарного руководство ПСЖ откажется от услуг вратаря сборной России Матвея Сафронова, ситуация с котором вызвала настоящий приступ истерики у пропагандистов и болельщиков из РФ.

Кроме того, Забарный поспособствует трансферу бразильского центрбека Лукаса Бералдо. 21-летний футболист вряд ли выдержит конкуренцию с украинцем, капитаном ПСЖ Маркиньосом, эквадорцем Вилианом Пачо и французом Преснелем Кимпембе. Вероятнее всего, игрок продолжит карьеру в стамбульском "Бешикташе".

Отметим, что ПСЖ все-таки договорился с английским "Борнмутом" о покупке Забарного за 68 миллионов евро. Ранее стало известно о том, что британцы направили официальный запрос в офис киевского "Динамо" с предложением снизить процент, который украинский клуб должен получить от трансфера украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, в России потребовали от Ильи Забарного руководствоваться кремлевским пропагандистским нарративом о "единстве народов" Украины и РФ и перестать добиваться от ПСЖ продажи Матвея Сафонова.

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