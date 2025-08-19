Словакия – Украина: анонс матча пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в среду, 20 августа, проведет решающий матч пре-квалификации к чемпионату мира 2027 года. В заключительный игровой день подопечные Айнарса Багатскиса встретятся на выезде с командой Словакии.

Встреча состоится на паркете "Гопасс Арена" в Братиславе. Стартовая сирена прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЛОВАКИЯ – УКРАИНА

Любители баскетбола смогут поддержать украинских баскетболистов благодаря трансляции из Латвии. Прямой эфир будет доступен на "Киевстар ТВ", который можно найти на видеосервисе Megogo. Также игру можно посмотреть на YouTube-канале Международной федерации баскетбола (ФИБА).

ПРОГНОЗ НА СЛОВАКИЯ – УКРАИНА

Фаворитами встречи с незначительным преимуществом считаются украинцы. Ставки на победу "сине-желтых" в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,78. Ничья оценивается котировкой 12,50. А показатели на успех словаков достигают уровня 2,14.

СОСТАВЫ КОМАНД

Словакия: Матей Маерчак, Марош Желизняк, Милан Сабо, Алекс Крайчович, Патрик Пажицкий, Лукаш Болек, Далибор Гливак, Матей Силади, Шимон Крайочович, Матуш Маловец, Тимотей Маловец, Дэвид Абрам, Самуэль Кинсел, Томаш Павелка, Якуб Мереш.

Украина: Александр Ковляр, Илья Тыртышник, Егор Сушкин, Михаил Бублик, Иссуф Санон, Александр Липовый, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Вячеслав Кравцов, Ростислав Новицкий.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Мы должны играть спокойно. Мы в Братиславу не будем ехать отдыхать. Да, это красивый город, но мы должны продолжать работать. И та работа, которую мы выполнили здесь в Риге, она ничего не будет значить, если мы не сыграем в Братиславе, как настоящие мужчины, которые сейчас защищают Украину.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Из группы выходят две лучшие команды. Для первого места нашу сборную в последнем туре устроит любая победа над Словакией, или поражение с разницей не более 12 очков. В случае поражения с разницей от 13 до 22 очков Украина пропустит на первую строчку Словакию. Поражение в 24 очка и больше будет означать третье место и завершение борьбы за выход на чемпионат мира.

Интересно, что если хозяева паркета выиграют у украинцев со счетом 59:57, то выйдут в следующий этап благодаря более высокому месту в мировом рейтинге, чем у Швейцарии.

