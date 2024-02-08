Сборная Украины по футболу получила соперников в Лиге наций. Все результаты жеребьевки
В четверг, 8 февраля, в Париже прошла торжественная церемония жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025. Сборная Украины по футболу, как и в прошлом сезона, выступит в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва по группе 1 будут Чехия, Албания и Грузия.
Остальные результаты жеребьевки:
Дивизион А:
Группа 1. Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
Группа 2. Италия, Бельгия, Франция, Израиль
Группа 3. Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
Группа 4. Испания, Дания, Швейцария, Сербия
Дивизион B:
Группа 1. Чехия, Украина, Албания, Грузия
Группа 2. Англия, Финляндия, Ирландия,
Группа 3. Австрия, Норвегия, Словения
Группа 4. Уэльс, Исландия, Черногория
Дивизион С:
Группа 1. Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
Группа 2. Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар
Группа 3. Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь
Группа 4. Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия
Дивизион D:
Группа 1. Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн
Группа 2. Молдова, Мальта, Андорра
Групповой турнир будет традиционно сыгран в два круга. Лучшие команды в своих квартетах Дивизиона B поднимутся в Дивизион А. Худшие вылетят в Дивизион С.
Вторая позиция в группе дает право стыковых матчей за повышение в лиге. Сборные, которые заняли итоговую третью строчку будут сражаться с одним из представителям низшего дивизиона за право остаться на прежнем уровне.
Поединки группового этапа запланированы с сентября по ноябрь 2024-го. Стыковые матчи состоятся в марте 2025 года.
Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта 2024 года на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница. сборная Украины по футболу проведет полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Боснии и Герцеговины.
Украина, если пройдет боснийцев через четыре дня на поле стадиона во Вроцлаве встретится с победителем пары Израиль – Исландия. Согласно обновленному регламенту украинские футболисты даже в случае поражения все равно проведут вторую встречу плей-офф, но уже с проигравшим из вышеуказанной пары.
Отметим, что сборная Сергея Реброва уже знает, с кем встретится в финальной части Евро-2024, если пробьется на чемпионат.
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